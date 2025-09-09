Motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü

Kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesine bağlı Yaylacık kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ateş'in kullandığı motosiklet, Ahmet A. idaresindeki traktörle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Mustafa Ateş, ağır yaralandı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerin olay yerinde yaptıkları İlk müdahalenin ardından Mustafa Ateş ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorları yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Mustafa Ateş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekipleri traktör sürücüsünü gözaltına aldı. kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.