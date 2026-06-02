Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta acı olay! Motosiklet tutkusu hayatına mal oldu: “Ben iyi şoförüm” dedi, acı haberi geldi
Giriş Tarihi: 2.06.2026 09:41

Kahramanmaraş'ta acı olay! Motosiklet tutkusu hayatına mal oldu: “Ben iyi şoförüm” dedi, acı haberi geldi

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü yaşamını yitirdi. Gencin ölümünün ardından eniştesinin yaptığı paylaşım ise yürek burktu: “Daha dün seni uyarmıştım motoru deli sürüyorsun diye boncuk gözlüm” dedi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kahramanmaraş’ta acı olay! Motosiklet tutkusu hayatına mal oldu: Ben iyi şoförüm dedi, acı haberi geldi
  • ABONE OL

Afşin ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi'nde yaşayan Dinçer Baltacı, motosikletiyle seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletten metrelerce uzağa savrulan Baltacı ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç sürücü, ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Dinçer Baltacı'nın ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, yakınlarının sosyal medya paylaşımları da duygulandırdı. Baltacı'nın eniştesi yaptığı paylaşımda, "Daha dün seni uyarmıştım motoru deli sürüyorsun diye. Sen de bana 'Ben iyi şoförüm enişte' demiştin boncuk gözlüm" ifadelerini kullandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Dinçer Baltacı'nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıcaomar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

#AFŞİN #KAHRAMANMARAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş'ta acı olay! Motosiklet tutkusu hayatına mal oldu: “Ben iyi şoförüm” dedi, acı haberi geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA