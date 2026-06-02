Kahramanmaraş'ta acı olay! Motosiklet tutkusu hayatına mal oldu: “Ben iyi şoförüm” dedi, acı haberi geldi

Afşin ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi'nde yaşayan Dinçer Baltacı, motosikletiyle seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletten metrelerce uzağa savrulan Baltacı ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç sürücü, ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Dinçer Baltacı'nın ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, yakınlarının sosyal medya paylaşımları da duygulandırdı. Baltacı'nın eniştesi yaptığı paylaşımda, "Daha dün seni uyarmıştım motoru deli sürüyorsun diye. Sen de bana 'Ben iyi şoförüm enişte' demiştin boncuk gözlüm" ifadelerini kullandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Dinçer Baltacı'nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıcaomar Mezarlığı'nda toprağa verildi.