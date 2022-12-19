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Giriş Tarihi: 19.12.2022 11:04 Son Güncelleme: 19.12.2022 11:13

Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri’de tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkan kadın sürücünün kullandığı otomobile motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağabey otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti, kardeşi ise ağır yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde plakasız motosikletle seyreden Osman ve Zafer Mert kardeşler, Cengiz Topel Caddesinden ana yola kontrolsüz Suna M'nin kullandığı otomobile çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Zafer Mert, otomobilin altında kalarak feci şekilde can verirken arkasında oturan kardeşi Osman Mert ise savrularak otomobilin camına çaptı.

İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Osman Mert, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şuuru kapı olan yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Zafer Mert'in cesedi ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilin altından çıkarılarak otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından şoka giren sürücü Suna M. gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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