Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde plakasız motosikletle seyreden Osman ve Zafer Mert kardeşler, Cengiz Topel Caddesinden ana yola kontrolsüz Suna M'nin kullandığı otomobile çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü Zafer Mert, otomobilin altında kalarak feci şekilde can verirken arkasında oturan kardeşi Osman Mert ise savrularak otomobilin camına çaptı.
Şuuru kapı olan yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Zafer Mert'in cesedi ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilin altından çıkarılarak otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından şoka giren sürücü Suna M. gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.