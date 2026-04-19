Motosiklete çarpmamak için manevra yaptı, canından oldu

Gemlik ilçesine bağlı Kumla Mahallesi'nde gece geç saatlerde otomobiliyle seyir halinde olan Ali Kaygısız, iddiaya göre önüne çıkan motosiklet sürücüsüne çarpmamak için ani manevra yaptı. Manevra sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Kaygısız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan 3 kişi ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!