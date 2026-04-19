Motosiklete çarpmamak için manevra yaptı, canından oldu

Giriş Tarihi: 19.04.2026 14:03

Bursa’da 24 yaşındaki Ali Kaygısız’ın kullandığı otomobil kontrol çıkarak takla attı. Önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı belirten Kaygısız, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı.

MUHARREM DOĞANTEZ
Gemlik ilçesine bağlı Kumla Mahallesi'nde gece geç saatlerde otomobiliyle seyir halinde olan Ali Kaygısız, iddiaya göre önüne çıkan motosiklet sürücüsüne çarpmamak için ani manevra yaptı. Manevra sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Kaygısız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan 3 kişi ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

