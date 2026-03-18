Motosikleti ile kamyona arkadan çarpan sürücü öldü

Kaza, Sahilkent Hal önünde meydana geldi. Motosikleti ile seyir halinde olan Mehmet Kocakuş önündeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam kanlar içinde yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KURTARILAMADI

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları tüm müdahaleye rağmen Mehmet Kacakuş hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kocakuş'un cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından 3 çocuk babası Mehmet Kocakuş'un cansız bedeni oğullarına teslim alındı. Kocakuş'un cenazesi memleketi Elmalı ilçesi İslamlar Mahalle Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.