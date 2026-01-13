Motosikletiyle direğe çarpan genç hayatını kaybetti

Milas Akyol–Gökçeler yolunda 12 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında 16 yaşındaki Yiğit Özdağlı'nın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan beton direğe çarparak savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan genç sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Yiğit Özdağlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haber, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Cenaze 13 Ocak'ta defnedilecek.