Motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'da çocukların kullandığı motosikletlerin çarpıştığı kazada 15 yaşındaki Tunahan Gök hayatını kaybetti, 2 çocuk ise yaralandı. Kaza, Yenipazar ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. M.K.Ş. (15) idaresindeki 09 AKZ 547 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Tunahan Gök'ün kullandığı 09 AOB 680 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ve motosiklette yolcu olarak bulunan T.A. (18) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan lise öğrencisi Tunahan Gök, kurtarılamadı. Kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.