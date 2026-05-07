Haberler Yaşam Haberleri Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 7.05.2026 16:27

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Antalya’nın Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi’nde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu Rus turist Viacheslav Eremin (42) hayatını kaybetti. Kazada iki motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
  • ABONE OL

Kemer'de Kaan K.'nın (21) kullandığı enduro tarzı motosiklet ile Rus turist Viacheslav Eremin yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerde bulunanlar yola savruldu.

DURUMLARI AĞIR

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Viacheslav Eremin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüleri Kaan K. ile 07 ACZ 595 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Rus turist Sofia K. (23) olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri sürüyor.

CENAZESİ ADLİ TIPA KALDIRILDI

Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Viacheslav Eremin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#ANTALYA #KEMER

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA