Haberler Yaşam Haberleri Motosikletleri çalıp sattılar… İkisi de yakalanıp tutuklandı
Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:54

Motosikletleri çalıp sattılar… İkisi de yakalanıp tutuklandı

İstanbul Bahçelievler’de 10 günde beş motosiklet çalan ve çaldıkları motosikleti sattıkları iddia edilen iki kişi yakalandı ve tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Motosikletleri çalıp sattılar… İkisi de yakalanıp tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 10 günlük sürede Bahçelievler İlçesi'nde peş peşe yaşanan beş ayrı motosiklet hırsızlığı suçunu aydınlatmak için çalışma başlattı. Olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi.

Olayları iki kişinin gerçekleştirdiği ve şüphelilerin çaldıkları motosikletleri sattıkları saptandı. Ş.K. (18) ve P.Y. (20) isimli iki suç ortağı da kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Bir çalıntı motosiklet ele geçirildi. "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Motosikletleri çalıp sattılar… İkisi de yakalanıp tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz