Motosikletleri çalıp sattılar… İkisi de yakalanıp tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 10 günlük sürede Bahçelievler İlçesi'nde peş peşe yaşanan beş ayrı motosiklet hırsızlığı suçunu aydınlatmak için çalışma başlattı. Olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi.

Olayları iki kişinin gerçekleştirdiği ve şüphelilerin çaldıkları motosikletleri sattıkları saptandı. Ş.K. (18) ve P.Y. (20) isimli iki suç ortağı da kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Bir çalıntı motosiklet ele geçirildi. "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.