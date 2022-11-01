Motosikletli gaspçılar dövizci kuryesinden 50 bin dolar gasp ettiler

Şişli Kadırgalar Caddesi'nde gündüz öğle saatlerine doğru döviz bürosundan aldığı paraları taşıyan kurye R.K. motosikletli ve silahlı iki şüpheli tarafından durduruldu. Kuryeyi silahla tehdit eden şüpheliler, içinde 50 bin dolar olan çantayı gasbetti. R.K. isimli kurye durumu polise ve döviz bürosu yetkililerine bildirdi. Polisler ekipleri kuryenin verdiği bilgiler ve güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirledi. Polis, kuryenin motosikletinden de parmak izi alındı. Polis şüphelileri yakalamak için olay yeri ve yol güzergahındaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak çalışma başlattı.