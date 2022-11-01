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Giriş Tarihi: 1.11.2022 11:07

Motosikletli gaspçılar dövizci kuryesinden 50 bin dolar gasp ettiler

İstanbul Şişli'de iki motosikletli gaspçı döviz bürosunun R.K. isimli kuryesini silahla tehdit ederek içinde 50 bin dolar olan çantayı gasp etti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Motosikletli gaspçılar dövizci kuryesinden 50 bin dolar gasp ettiler
Şişli Kadırgalar Caddesi'nde gündüz öğle saatlerine doğru döviz bürosundan aldığı paraları taşıyan kurye R.K. motosikletli ve silahlı iki şüpheli tarafından durduruldu. Kuryeyi silahla tehdit eden şüpheliler, içinde 50 bin dolar olan çantayı gasbetti. R.K. isimli kurye durumu polise ve döviz bürosu yetkililerine bildirdi. Polisler ekipleri kuryenin verdiği bilgiler ve güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirledi. Polis, kuryenin motosikletinden de parmak izi alındı. Polis şüphelileri yakalamak için olay yeri ve yol güzergahındaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak çalışma başlattı.

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Motosikletli gaspçılar dövizci kuryesinden 50 bin dolar gasp ettiler
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