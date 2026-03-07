Motosikletli genç kızın hazin sonu

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Goncagül Kara (22), hayatını kaybetti. Kaza, Gölhisar ilçesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda önceki gün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Goncagül Kara'nın kullandığı motosiklet ile M.E. yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Goncagül Kara, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gölhisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kavşakta bekleyen kamyonetin yeşil ışığın yanmasının ardından hareket ettiği, yolun karşısına geçmek üzere olduğu sırada ise motosikletin kamyonetin ön kısmına yandan çarptığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kazanın ardından çevredekilerin yardıma koştuğu anlar da görüntüde yer aldı.