Motosikletli katiller çocuk çıktı

Adana'da önceki gün, merkez Seyhan ilçesindeki Mıdık Mahallesi'nde bulunan bir PVC atölyesinin sahibi Yusuf Çelik (39), motosikletle işyerine gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan ve ağır yaralanan Çelik, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak buradaki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çelik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.
Hemen harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda 2 saldırganın, önce kimliklerini daha sonra saklandıkları yeri tespit etti. Aynı ilçedeki Barbaros Mahallesi'nde, olayda kullandıkları tabancayla birlikte ara sokaklarda yakalanan saldırganların 15 yaşında iki çocuk olduğu ortaya çıktı. Polis, saldırganlardan H.H.'nin motosikleti, L.A.'nın ise silahı kullandığını belirlendi. Yusuf Çelik'i kendilerine küfrettiği gerekçesiyle öldürdüklerini ileri süren 2 şüphelinin sorguları devam ediyor.