Motosikletli suç örgütü çökertildi: 14 şüpheliden 11’i tutuklandı!

OTOBÜSLE ŞEHİRLER ARASI MOTOSİKLET SEVKİYATI

Motosikletli çetenin bir diğer çalışma şeklide deşifre edildi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için İstanbul'dan 42 plaka bir araç kiralayarak kente geldikleri belirlendi. Şüphelilerin izlerini kaybettirmek için önce Antalya'ya oradan da uçakla İstanbul'a gittikleri ortaya çıktı. Bir diğer olayda da örgüt üyelerinin motosikleti otobüsle kente önden gönderdikleri ardından da örgüt üyelerinin motosikleti otogardan teslim aldıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin ayrıca kentte irtibat kurdukları aracıdan motosiklet kaskı ve kıyafetlerini temin ederek kimliklerini gizlemeye çalıştıkları belirlendi.

BAŞKA OLAYLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin benzer bir saldırıyı da Manisa'da gerçekleştirdikleri de ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin plakasız motosiklet ve kask kullanarak geçtiğimiz Temmuz ayında bir şahsı tehdit ettikleri, kendisine sözde yüz binlerce dolar ceza kestikleri, şahsın ödeme yapmamasından dolayı oğlunu ayağından vurdukları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7 farklı suçtan hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Aynı örgüte farklı zamanlarda yapılan operasyonlarda da 10 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.