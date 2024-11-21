Motosikletli suç örgütü çökertildi: 14 şüpheliden 11’i tutuklandı!

Kent merkezinde geçtiğimiz Haziran ve Ağustos aylarında iki iş yerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler saldırıların siyah giyimli motosikletli kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Polis, araştırmalarını derinleştirdiğinde elebaşılığını yurt dışında firar olan ve 27 ayrı suçtan aranan Selman Çelik'in yaptığı motosikletli çetenin olduğunu tespit etti.
BORÇLUYA CEZA KESİP MASRAF OLARAK GÖSTERMİŞLER
Bunun üzerine operasyon için harekete geçildi. Adresleri belirlenen şüpheliler için Konya merkezli Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 14 örgüt üyesi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ele geçirilen bilgiler ise şaşırttı. Yurtdışında bulunan örgüt lideri Selman Çelik'in aracı İshak Ç. ile irtibat sağladığı, işi alan Çelik'in yurtdışı hattından aradığı örgüt üyelerini arayarak yönlendirdiği belirlendi. Örgüt üyelerinin, alacaklı olan iş insanlarından komisyon karşılığında borç tahsilatı için anlaştığı, bunun üzerine kente gelerek işyerlerini kurşunlayıp, parayı tahsil etmeye çalıştıkları, alacaklının borcunu tahsil etseler bile borçluya ayrıca ceza kestikleri, kesilen cezanın gider veya masraf olarak gösterildiği öğrenildi. Örgüt üyelerinin işlerlerine saldırı anlarını kayda alarak görüntüleri Selman Çelik'e gönderdiği, Çelik'in de videoyu borçluya atarak, kendisine elçi (örgüt üyesi) gönderdiğini, borcunu ödemediği taktirde eşini ve çocuklarını öldürmekle, işyerine el bombası atmakla tehdit ettiği belirlendi.
OTOBÜSLE ŞEHİRLER ARASI MOTOSİKLET SEVKİYATI
Motosikletli çetenin bir diğer çalışma şeklide deşifre edildi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için İstanbul'dan 42 plaka bir araç kiralayarak kente geldikleri belirlendi. Şüphelilerin izlerini kaybettirmek için önce Antalya'ya oradan da uçakla İstanbul'a gittikleri ortaya çıktı. Bir diğer olayda da örgüt üyelerinin motosikleti otobüsle kente önden gönderdikleri ardından da örgüt üyelerinin motosikleti otogardan teslim aldıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin ayrıca kentte irtibat kurdukları aracıdan motosiklet kaskı ve kıyafetlerini temin ederek kimliklerini gizlemeye çalıştıkları belirlendi.
BAŞKA OLAYLARI DA ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerin benzer bir saldırıyı da Manisa'da gerçekleştirdikleri de ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin plakasız motosiklet ve kask kullanarak geçtiğimiz Temmuz ayında bir şahsı tehdit ettikleri, kendisine sözde yüz binlerce dolar ceza kestikleri, şahsın ödeme yapmamasından dolayı oğlunu ayağından vurdukları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7 farklı suçtan hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Aynı örgüte farklı zamanlarda yapılan operasyonlarda da 10 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.