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Giriş Tarihi: 14.8.2023 14:58 Son Güncelleme: 14.8.2023 14:58

Motosiklette Amortisör Neden Patlar? Motorda Amortisör Patlarsa Ne Olur?

Motorlu araçların tamamında olduğu gibi motosiklet türlerinde de amortisör bulunur. Amortisör, motosikletin süspansiyon sisteminin önemli elemanlarından biridir. Bazı durumlarda amortisörün patlaması durumu ile de karşılaşılabilir. Bu durumda bir kısım emniyetsiz durumlar söz konusu olabilir. Motosiklette amortisör neden patlar, amortisör patlarsa ne olur gibi soruların cevabını bilmekte fayda var.

Motosiklette Amortisör Neden Patlar? Motorda Amortisör Patlarsa Ne Olur?

Motosikletlerin ön ve arka kısmında amortisör bulunur. Sürücünün güvenli seyir yapması için amortisörlerin sağlam olması ve bakımının yapılmış olması gerekir. Amortisörlerin patlak olması sürüş güvenliğini tehlikeye attığı gibi sürüş konforunu da düşüren bir durumdur. Motosikletin tüm donanımları gibi amortisörün de periyodik olarak kontrol edilmesi gerekir. Motosiklette amortisör neden patlar, amortisör patlarsa ne olur sorularının cevabı önem arz etmektedir.

Motosiklette Amortisör Neden Patlar?

Amortisör, motosikletin süspansiyon sisteminin önemli parçalarından biridir. Amortisör, motosikletin şasi kısmını darbelerden koruyarak aracın zarar görmesini engeller. Bu anlamda amortisörü bir güvenlik ve konfor vasıtası olarak nitelendirebiliriz.

Motosiklette amortisörün patlamasının bir kısım nedenleri vardır. Bunların başında, kasis ve çukurlara yüksek hız ile girmek gelir. Hızlı şekilde bu tür yollardan geçilmesi halinde amortisör, şasideki yükü emmekte yetersiz kalır ve patlar. Ayrıca ani fren yapılması halinde de amortisöre aşırı yük biner. Motosikletin mümkün olduğu kadar sakin kullanılması, amortisörün patlama ihtimalini azaltacaktır.

Motorda Amortisör Patlarsa Ne Olur?

Motorsa amortisörün patlaması istenmeyen bir durumdur. Amortisör patladığında motosiklet sert bir sürüş şekli alacak. Şasi kısmının güvenliği tehlikeye girecektir. Bu nedenle amortisörü patlamış olan motoru kullanmak büyük risktir.

Amortisörün patladığının nasıl anlaşılacağı da merak edilen bir konudur. Motorun amortisörünün patladığı, amortisördeki yağ kaçaklarından anlaşılır. Ayrıca sürüş konforu düşeceği için sürekli bir sarsılma ve sert sürüş modu söz konusu olacaktır. Patlayan amortisörün değiştirilmesi gerekir.

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Motosiklette Amortisör Neden Patlar? Motorda Amortisör Patlarsa Ne Olur?
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