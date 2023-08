Motosiklette Kombine Fren Sistemi Nasıl Çalışır? Motosiklet Kombine Fren Sistemi Nedir, Ne İşe Yarar?

Motosikletlerde bulunan fren sistemi kendi arasında 3 grupta sınıflandırılmıştır. Bunlar kombineli, kombinesiz fren sistemi ve ABS olarak sınıflandırılır. Her bir fren sisteminin çalışma prensibi farklıdır. Kombine fren sistemi bulunan motosikleti genellikle motosiklet kullanmaya yeni başlayan sürücüler tercih etmektedir. Bu sürücüler için motosiklet alırken motosiklette kombine fren sistemi nasıl çalışır ve motosiklet kombine fren sistemi nedir, ne işe yarar gibi sorular araştırılması gerekenler arasındadır.

Motosiklette Kombine Fren Sistemi Nasıl Çalışır?

Motosikletin her bir parçası ayrı bir görev üstlenirken bu parçaların görevleri yerine getirmesinin de belirli bir çalışma disiplini vardır. Her bir parçanın yerine getirdiği görev motosikletin düzgün ve güvenli bir şekilde işlemesini sağlamaktadır. Fren sistemi ise motosikletlerde bulunan en kritik parçalardan birisidir. Bu sistem sürücünün motosikletini güvenli ve sağlam olarak durdurmasını sağlamaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte disk frenler üzerinde yapılan yoğun çalışmalar ile fren sistemleri geliştirilmiştir. Bundan dolayı her motosiklette aynı fren sistemi olmayabilir.

Motosiklet modelleri üzerinde bulunan birkaç farklı fren sistemi bulunmaktadır. Bunlardan birisi bağımsız olarak adlandırılan kombinesiz fren sistemleri, diğeri Combained Braking System (CBS) olarak da bilinen kombine fren sistemi ve son olarak Anti-Lock Braking System (ABS) olarak sınıflandırılabilir. Kombine fren sistemi yani CBS commuter, cruiser, touring ve scooter tarzı motosikletlerde sıklıkla kullanılan bir fren çeşididir.

Motosiklette Kombine Fren Sistemi Çalışma Prensibi

Kombine fren sisteminin çalışma prensibi ise sürüş sırasında yapılan fren gücünün %70'e %30 olarak tekerleklere dağıtılmasını sağlamaktır. Bu oran, ön frene basıldığı zaman %70 oranında ön disklere baskı uygularken %30 oranında arka disklere baskı uygulamaktadır. Bu durumun tam tersi de olabilir. Yani frene basıldığı esnada %70 oranındaki gücü arka disklere uygularken %30 oranındaki gücü ön disklere uygular. Bu durumda şunu söyleyebiliriz ön ve arka tekere olmak üzere %100 oranındaki fren performansının tamamını dağıtarak uygular. Bu durum güvenli frenlemeyi mümkün hale getirir.

Kombine fren sistemi özellikle motosiklet sürmeye yeni başlayan kişiler için güvenli bir fren sistemi olarak kabul edilir. Bu kişiler ön ve arka frenlemeyi beraber yapma yetisine alışana kadar CBS sistemi ile rahat bir sürüş elde edebilirler. Fakat bu sistemi kapatma gibi bir seçenek olmadığı için alışık olmayan sürücüler buna alışmakta biraz zorlanabilirler. Sürücü için fren kontrolünün önem arz ettiği yerlerde yani zorlu arazi koşullarında kombine fren sistemi bazı zorluklar çıkartabilir. Küçük hacimli motosikletlerde Euro 4 standartları gereği kombine fren sistemi kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Bununla beraber Euro 4 formunda üretilen 125cc'lik motosikletler kombine fren sistemi ile beraber satılmaktadır.

Kombine Fren Sistemi Ne İşe Yarar?

Kombine fren sisteminin %100'lük güç oranını ön tekerleğe %70, arka tekerleğe %30 ya da tam tersi ön tekerleğe %30 arka tekerleğe %70 oranında baskı dağılımı yaptığından bahsetmiştik. Bu baskı dağılımıyla kombine fren sistemi ön ve arka fren sisteminin birbirine bağlamaktadır. Motosiklet sürücüsü ön veya arka fren kollarından hangisine bastığı fark etmeksizin birine bastığı zaman belirli bir oranda basılmamış fren sistemine de baskı uygular. Frene uygulanan kuvvet oransal kontrol valfi ile ayarlanabilir. Fakat piyasa ve dünya standartlarına göre genel olarak %30'a %70 olarak belirlenmiştir.