Motosiklette Vites Ne Zaman Değiştirilir? Motosiklet Vites Değiştirme Hangi Hızda ve Nasıl Yapılır?

Araç kullanan kişiler motosiklete bindiğinde bu vasıtanın en karmaşık gelen özelliği vites geçişleri olur. Vitesin ne zaman ve ne şekilde değiştirileceği çok önemlidir. Aksi durumda motor ve şanzıman ömrü kısalacaktır. Bu da motosiklet kullanıcıları için istenmeyen bir durumdur. Motosiklette vites ne zaman değiştirilir, vites değiştirme hangi hızda ve nasıl yapılır sorularına cevap bulmak uygun olacaktır.

Motosiklette Vites Ne Zaman Değiştirilir?

Motosikletler günümüzün aktif şekilde kullanılan ulaşım araçlarından biridir. Trafikte seri hareket etmesi nedeniyle motosikletlerin bu denli tercih edildiği düşünülmektedir. İlk defa Motosiklete binen kişinin dikkatini çeken en önemli husus motosikletin vites geçiş sistemleridir. Motosikletlerde kullanılan şanzıman sistemi araçlardan çok daha farklıdır. Bu nedenle vites geçişleri de araçlara nazaran farklı özellik gösterir. Öncelikle motosiklete binildiğinde sol el debriyajda, sağ el frende, sol ayak viteste, sağ ayak ise frendedir. Yani sağ tarafta bulunan uzuvlar fren, sol tarafta bulunan uzuvlar ise vitesle ilgilidir.

Motosiklet Vites Değiştirme Hangi Hızda ve Nasıl Yapılır?

Motosikletin vitesini değiştirmek için araçlarda olduğu gibi öncelikle kavrama pedalına basılması gerekir. Kavrama pedalı motosikletlerde sol elin bulunduğu yerdir. Debriyaja basıldıktan sonra vites küçültülür veya yükseltilir. Sol ayağın bulunduğu pedalın yukarı çekilmesi vitesi yükseltir, bu pedala basılması ise vitesi düşürür. Vites yükseltirken veya düşürürken araçlarda olduğu gibi motosikletin devir göstergesi dikkate alınır. Belli bir süre sonra tecrübî olarak ne zaman vitesi yükseltip ne zaman ve vites düşürmeniz gerektiğini anlayabilirsiniz. Vites yükseltirken veya düşürürken dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de motosikletin vitesinin boşta olan konumunun 1 ve 2 vites arasında olmasıdır. Motor kaldırılırken debriyajdan mümkün olduğu kadar yavaş el çekilmelidir aksi durumda motor hızlı bir hareketle kalkacak ve emniyetsiz durumlar oluşacaktır.