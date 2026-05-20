Motosikletten düşen turizm çalışanı feci şekilde can verdi

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Muratşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Yaşar Sabutaj Bulvarı Örnekköy Market önünde meydana geldi. Kundu bölgesinde bir otelde çalışan A. K. aynı otelde birlikte çalıştıkları Şaban Efe Çavuş ile birlikte vardiyalarına gitmek üzere motosiklet ile yola çıktılar. Yaşar Sabutay Bulvarı üzerine geldiklerinde A K.'nin idaresindeki motosiklet virajı alamayarak orta refüje çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet devrilerek yerde sürüklenmeye başladı. Bu sırada motosiklette yolcu olarak bulunan ve kask takılı olmadığı öğrenilen turizm çalışanı Şaban Efe Çavuş motosikletten düşerek başını orta refüjde bulunan kaldırım taşlarına çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar yaklaşık 80 metre sürüklenen 2 gencin yardımına koşarken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KALP MASAJI YAPTI

Bu sırada yoldan geçmekte olan ve sağlık çalışanı olduğu öğrenilen bir vatandaş yerde hareketsiz şekilde yatan yaralı gence kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Şaban Efe Çavuş'un tüm çabalara rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz gencin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şaban Efe Çavuş'un kaza anında ayağından fırlayan ve yol kenarındaki boş alanda bulunan ayakkabısı polis memuru tarafından alınarak cenaze aracına bırakıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde A.K.'nın kullandığı motosikletin virajı alamayarak orta refüje çarpması ve kıvılcımlar saçarak sürüklendiği anlar yer aldı. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü A.K.'nın 1.27 promil alkollü olduğu belirlenirken, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.