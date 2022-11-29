Mount & Blade 2 Sistem Gereksinimleri - Mount & Blade 2 Bannerlord Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Mount & Blade 2 sistem gereksinimleri hakkında bilgi almak isteyen birçok gamer vardır. Bilgisayarda uygun ortamı hazırlamak isteyenler, Mount & Blade 2 PC kaldırır mı diye sorar. Mount & Blade 2 kaç GB ram istiyor sorusunun cevabı, veri deposunda yer açmak için gereklidir. "Frame Per Second" saniyedeki kare sayısıdır ve Mount & Blade 2 kaç fps olduğu önemlidir. Çünkü, PC'de donma sorunu istenmeyen bir durumdur. Peki Mount & Blade 2 Bannerlord minimum sistem gereksinimleri neler? Kaç GB'dır?

Mount & Blade 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Mount & Blade 2 Bannerlord, Türk oyun firması olan TaleWords tarafından geliştirilmiş, Prime Matter ve TaleWords'ün işbirliği ile birlikte yayımlanmış yerli bir oyundur. Oyun konsolları ve Microsoft Windows için uygun sürümleri bulunur. Savaş, aksiyon ve strateji üzerine kurulu bir rol yapma oyunudur. Tek ve çok oyunculu olmak üzere iki ayrı modda oynanır. Çok oyunculu olan mod, kendi içinde dört farklı moda ayrılır. Bunlar; Takımlı Ölüm Maçı, Kuşatma, Çatışma ve Kaptan'dır. Tek oyunculu olan modun konusu ise iç savaştır. Olaylar, ismi "Kalradya" olan kurgusal bir kıtada gerçekleşir. Taht kavgasının yaşandığı İmparatorluğun, iç savaş nedeniyle yaşadığı zor zamanlar anlatılır. Klanların mücadelesine ek olarak, birbirleriyle rekabet içinde olan beş ülkenin yarattığı gerilim söz konusudur. Mount & Blade 2 Bannerlord oyuncusu, seçtiği ülkelerden birinde derebeyi olabilir ve görevleri başarılı bir şekilde tamamlayarak askeri ve siyasi anlamda yükselerek kendi ülkesini kurabilir.

Oyuncular, farklı ayarlarda fps'de düşüş ve artış yaşadığı konusunda hemfikirdir. Aşağıda Mount & Blade 2 Bannerlord için gereken sistem gereksinimleri verilmiştir.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i3-8100 ya da AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 6 GB

Ekran kartı: Intel UHD Graphics 630 ya da Nvidia GeForce GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB

Depolama: 60 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-9600K ya da AMD Ryzen 5 3600X

Bellek: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB ya da AMD Radeon RX 580

Depolama: 60 GB