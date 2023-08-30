Mouse DPI Ayarlama - Mouse DPI Nedir, Kaç Olmalı ve Nasıl Ayarlanır?

Mouse DPI ayarlama işleminin gerekli olduğu bazı durumlar vardır. Eğer farenin hızlı bir şekilde hareket etmesi isteniyorsa mouse DPI ayarı değiştirilebilir. Bu ayarla sonucunda farenin çözünürlük seviyesi yükseltilir. Böylece fare ile birlikte bilgisayar üzerinden daha hızlı hareket edilebilir. Her mouse çeşidin de bu özellik yoktur. Yani çözünürlük seviyesinde yükselme ya da alçaltma yapılamamaktadır. Mouse DPI ayarlama, Mouse DPI nedir, nasıl ayarlanır ve kaç DPI olmalı hakkında bilgi verilecektir.

Mouse DPI Ayarlama

Mouse DPI farenin duyarlılığı olarak bilinir. Yani farenin bilgisayara bağlanması sonucu hızlı, orta ve yavaş hareket etmesidir. Farenin duyarlılığı ayarlanabilir özelliktedir. Fakat her farede bu özellik bulunmamaktadır. Daha çok oyun oynamak için kullanılan farelerde fare duyarlılığı ayarlanabilmektedir. Mouse DPI ayarlama yolu şu şekildedir:

Bazı farelerde DPI düğmesi vardır. Eğer sizdeki farede de DPI düğmesi varsa ona basılı tutmanız gerekir.

Bu düğmeye basılı tuttuğunuzda DPI ayarları gözükecektir ve oradan istediğiniz ayarı yapabilirsiniz.

Eğer sizdeki farede DPI düğmesi yoksa Microsoft Mouse ve Klavye Merkezi üzerinden ilerlemeniz gerekecek.

Bu merkezden bilgisayarınıza bağlı olan fareyi seçmeniz gerek.

Daha sonra seçtiğiniz farenin temel ayarları kısmına tıklamalısınız.

Son olarak duyarlılığı konumlandır seçeneğine tıklamalısınız ve istediğiniz seviyeyi ayarlamalısınız.

Mouse DPI Nedir?

Bir oyun oynuyorsunuz ve bu oyunu oynarken farenizi aktif şekilde kullanmanız gerekiyor. Özellikle oyun hızlı olmayı, atik olmayı gerektiriyor ise farenizin de hızlı olması gerekir. Farenin daha hızlı hareket edebilmesi için de fare duyarlılığı ayarının olması gerekir. Bu ayar her farede olan bir ayar değildir. Mouse DPI yani fare duyarlılığı ayarı sayesinde farenizin hızını arttırabilir ve azaltabilirsiniz.

Mouse DPI Kaç Olmalı?

Mouse DPI için verilen ortalama bir seviye vardır. Bu ayar oyun oynanmadığı sırada oldukça kolaylık sağlayan bir seviyedir. Fakat ortalama verilen seviye oyun için yeterli olamayabilir. Mouse DPI fare duyarlılığı oyun oynandığı sırada 100 seviyesine düşürülebilir. Fakat normal bir seviye olarak 400 ve 800 arasındaki DPI seviyesi gösterilebilir.

Mouse DPI Nasıl Ayarlanır?

Mouse DPI fare duyarlılığını ayarlamak için iki yol vardır. Birinci yol farenizde DPI düğmesinin olmasıdır. İkinci yolda farenizde DPI düğmesinin olmamasıdır. Duruma göre DPI ayarının yapıldığı yer değişmektedir.

Eğer farenizde DPI düğmesi varsa düğmeye basılı tutun ve ayarı yapacağınız yer otomatik olarak çıkacaktır. Eğer yoksa Microsoft Mouse ve Klavye Merkezinden ayarınızı yapmanız gerekecek.