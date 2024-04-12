Mozaik Müzesinde ziyaretçi rekoru

9 günlük Ramazan Bayramı iç turizmde büyük bir canlanma sağladı. Bayram tatili nedeniyle vatandaşlar müzelere akın etti. Türkiye'nin büyük ikinci mozaik müzesi olan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi de en çok ziyaretçi çeken mekanlar arasında yer alarak tarihinin ziyaretçi rekorunu kırdı. 2011 yılında hizmete giren ve açıldığı ilk gün 3 bin kişi tarafından ziyaret edilen müze, bayramın ikinci günü 5 bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgilere göre müze önemli kısmı il dışından gelen 5 bin 660 ziyaretçiyle tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu kırdı.

9 Eylül 2011 tarihinde açılan Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, bin 700 metrekare mozaik sergilenmesiyle dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi, yaklaşık 30 bin metrekarelik kullanım alanıyla dünyanın en önemli müzeleri arasında yer alıyor. Zeugma Antik Kenti, Birecik Baraj gölünün suları altında kalmadan önce yapılan kazılarda ortaya çıkarılan mozaiklerin sergilenmesi için inşa edilen müze, sembol haline gelen Çingene Kızı da dahil çok sayıda eşsiz mozaiğe ev sahipliği yapıyor.

Hizmete girdiğinde, Tunus'taki Bardo Müzesini tahtından ederek dünyanın en büyük mozaik müzesi olan Zeugma Müzesi, Hatay Mozaik Müzesi açılana 3 yıl boyunca bu özelliğini korumuştu.