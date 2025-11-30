MS 79 yılında püskürerek o dönemin Roma kenti Pompeii'nin yok olmasına neden olan yanardağ hangisidir?
ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? 30 Kasım 2025 tarihli yeni bölümde yarışmacılarla birlikte izleyenler de yarışıyor. Yarışmacıya yöneltilen MS 79 yılında püskürerek o dönemin Roma kenti Pompeii'nin yok olmasına neden olan yanardağ hangisidir? sorusu ve şıkları değerlendiriliyor.
ABONE OL
MS 79 yılında püskürerek o dönemin Roma kenti Pompeii'nin yok olmasına neden olan yanardağ hangisidir? sorusunda şıklar şöyle:
A- VEZÜV
B- MAYON
C- ETNA
D- STROMBOLİ
DOĞRU CEVAP:
A- VEZÜV
ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
MS 79 yılında püskürerek o dönemin Roma kenti Pompeii'nin yok olmasına neden olan yanardağ hangisidir?