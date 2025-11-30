Haberler Yaşam Haberleri MS 79 yılında püskürerek o dönemin Roma kenti Pompeii'nin yok olmasına neden olan yanardağ hangisidir?
Giriş Tarihi: 30.11.2025 22:36

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? 30 Kasım 2025 tarihli yeni bölümde yarışmacılarla birlikte izleyenler de yarışıyor. Yarışmacıya yöneltilen MS 79 yılında püskürerek o dönemin Roma kenti Pompeii'nin yok olmasına neden olan yanardağ hangisidir? sorusu ve şıkları değerlendiriliyor.

MS 79 yılında püskürerek o dönemin Roma kenti Pompeii'nin yok olmasına neden olan yanardağ hangisidir? sorusunda şıklar şöyle:

A- VEZÜV

B- MAYON

C- ETNA

D- STROMBOLİ

DOĞRU CEVAP:

A- VEZÜV

