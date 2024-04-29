Haberler Yaşam Haberleri MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Giriş Tarihi: 29.4.2024 10:17 Son Güncelleme: 29.4.2024 10:17

MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Bakanlık, "Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA