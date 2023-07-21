Haberler Yaşam Haberleri MSB duyurdu! 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 21.7.2023 17:12 Son Güncelleme: 21.7.2023 17:12

MSB duyurdu! 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu! 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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