Haberler Yaşam Haberleri MSB duyurdu: İğneada açıklarında mayın operasyonu yapıldı
Giriş Tarihi: 5.04.2026 17:38

MSB duyurdu: İğneada açıklarında mayın operasyonu yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İğneada açıklarında tespit edilen mayının, Su Altı Savunma (SAS) timleri tarafından başarıyla imha edildiğini duyurdu.

AA
MSB duyurdu: İğneada açıklarında mayın operasyonu yapıldı
  • ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İğneada açıklarında tespit edilen mayının, Su Altı Savunma (SAS) timleri tarafından başarıyla imha edildiğini duyurdu.

"BAŞARIYLA İMHA EDİLDİ"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvveti Komutanlığımıza bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre aralıksız devam ediyoruz. Son olarak İğneada açıklarında tespit edilen ve mayın olduğu belirlenen şüpheli cisim, SAS timlerimiz tarafından denizde başarılı şekilde imha edildi" denildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
MSB duyurdu: İğneada açıklarında mayın operasyonu yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz