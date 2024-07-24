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Giriş Tarihi: 24.7.2024 11:44

MSB duyurdu! Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada, terörle mücadelede kararlılık mesajı verilerek, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız!" denildi.

MSB duyurdu! Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız!"

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MSB duyurdu! Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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