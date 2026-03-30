Giriş Tarihi: 30.03.2026 17:24 Son Güncelleme: 30.03.2026 17:53

MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Türk topraklarına füze düştüğüne ilişkin tespit yapılamadı.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu balistik mühimmatın Türk hava sahasına girdiği, ardından NATO unsurlarınca etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler millî güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir."

