MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SAYFASI 2025: Uzman erbaş ve er alımı mülakatları ne zaman, hangi tarihte gerçekleştirilecek?

Başvuru yapmadan önce adayların, başvuru kılavuzunu ve başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri büyük önem taşımaktadır.

Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak olup, giriş sonrası başvuru sihirbazı aracılığıyla "Bilgilerim" bölümüne eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgiler eksiksiz şekilde girilecektir. Ardından adaylar, otomatik olarak yönlendirildikleri Tercih ekranında Uzman Erbaş Alımı satırını seçerek başvuru ve tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Başvuru işlemi bittikten sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir.

Sınav ücreti yatırıldıktan sonra ödeme bilgileri, yine Tercihlerim sayfasından teyit edilecektir.

Başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler eksiksiz hazırlanarak sınav günü adaylar tarafından yanlarında bulundurulmalıdır.

Uzman Erbaş temini sınıflandırma sürecinde; kılavuzda belirtilen kriterleri taşıyan adaylara, Bakım sınıfı (Elektro Optik Tamircisi, İş Makineleri Tamircisi, Kurtarıcı Araç Operatörü, Sahra Hizmet Malzemeleri Tamircisi, Tekerlekli Araç Tamircisi) ve İstihkâm sınıfı (Sıhhi Tesisatçı, İnşaat Elektrik, İnşaat) için öncelik verilecektir.

Seçim aşamalarını başarıyla tamamlayıp sağlık kurulu raporu için sevk edilen adayların işlemleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek süre içinde gerçekleştirilecektir. Bu tarihten sonra Personel Temin Daire Başkanlığına ulaşan sağlık raporları işleme alınmayacak; raporu eksik, hatalı veya geç teslim edilen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve çözümü, ilgili hastaneye başvurarak adayın kendi sorumluluğundadır.