Haberler Yaşam Haberleri MSB'den Somali paylaşımı: "Sondaj gemilerimize tam koruma sağlanıyor"
Giriş Tarihi: 18.04.2026 17:44 Son Güncelleme: 18.04.2026 17:53

MSB'den Somali paylaşımı: "Sondaj gemilerimize tam koruma sağlanıyor"

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Deniz Görev Grubu'nun bölgedeki Çağrı Bey sondaj gemisi ve destek gemilerine refakat ve karakol desteği sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

MSB’den Somali paylaşımı: Sondaj gemilerimize tam koruma sağlanıyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Somali'de yürütülen sondaj faaliyetlerinin güvenliğine ilişkin bilgi paylaştı. Bakanlığın paylaşımında, sondaj ve destek gemilerine yönelik koruma faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

"SONDAJ GEMİLERİMİZE TAM KORUMA"

MSB'nin açıklamasında, "Sondaj gemilerimize tam koruma! Somali Türk Deniz Görev Grubumuz; Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan, Sancar destek gemilerine refakat ve karakol desteğine devam ediyor. Kısa süre önce bölgeye ulaşan Çağrı Bey sondaj gemisinde görevli bulunan SAT Unsur Komutanlığı personelimiz de sondaj çalışmaları için bizzat koruma görevi yapıyor" ifadelerine yer verildi.

MSB'den Somali paylaşımı: "Sondaj gemilerimize tam koruma sağlanıyor"
