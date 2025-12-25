Haberler Yaşam Haberleri MSÜ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ: ÖSYM ile 2026 Milli Savunma Üniversitesi başvuruları ne zaman?


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı takvimini resmen duyurdu. Milyonlarca gencin hayallerini süsleyen askeri eğitim için başvuruların başlayacağı tarih netleşirken, sınavın ne zaman yapılacağı da açıklandı. Peki, 2026 MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor? İşte 2026 sınav takvimiyle ilgili tüm detaylar.


2026-MSÜ süreci için geri sayım hızlandı. 2026 yılı sınav takvimiyle birlikte, adayların hazırlık planlarını şekillendirecek tarihler paylaşıldı. Ocak ayında başlayacak olan başvuru maratonunun ardından adaylar, Mart ayının ilk gününde ter dökecekler. Süreç, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak müracaatlarla başlayacak. İşte, MSÜ başvuru ve sınav takvimi:

MSÜ 2026 NE ZAMAN?

ÖSYM 2026 sınav takvimi kapsamında açıklanan tarihlere göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ

MSÜ başvuruları 5 Ocak itibarıyla başlayacak ve 29 Ocak tarihine kadar sürecek. Bu başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günü ise 3 Şubat 2026 olacak.

Adaylar, başvurularını her yıl olduğu gibi ÖSYM'nin internet sitesi (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecekler.

Sınavın sonuçları 26 Mart tarihinde adaylar ile buluşacak.


