MSÜ SON BAŞVURU TAKVİMİ 2026: MSÜ başvuruları bitti mi, sınav ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 MSÜ başvuru kılavuzu ile birlikte sınav sürecine dair tüm ayrıntılar belli oldu. Binlerce aday, başvuru şartları, başvuru ekranı ve sınav tarihleri hakkında bilgi sahibi olarak planlama yapabiliyor. İşte 2026 MSÜ takvimine ilişkin detaylar...
MSÜ BAŞVURULARINDA SON GÜN BELLİ OLDU!
5 Ocak 2026 itibarıyla başlayan MSÜ başvuruları, 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Başvuru yapacak adayların, sınav sürecine dair tüm detayları içeren 2026-MSÜ Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi gerekiyor.
SINAVA İLİŞKİN DETAYLAR
