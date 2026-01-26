MSÜ SON BAŞVURU TAKVİMİ 2026: MSÜ başvuruları bitti mi, sınav ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 MSÜ başvuru kılavuzu ile birlikte sınav sürecine dair tüm ayrıntılar belli oldu. Binlerce aday, başvuru şartları, başvuru ekranı ve sınav tarihleri hakkında bilgi sahibi olarak planlama yapabiliyor. İşte 2026 MSÜ takvimine ilişkin detaylar...