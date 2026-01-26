Haberler Yaşam Haberleri MSÜ SON BAŞVURU TAKVİMİ 2026: MSÜ başvuruları bitti mi, sınav ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 26.01.2026 23:00

MSÜ SON BAŞVURU TAKVİMİ 2026: MSÜ başvuruları bitti mi, sınav ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi’ne giriş için büyük önem taşıyan 2026 MSÜ sınav takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Her yıl milyonlarca adayın kariyer yolunu şekillendiren sınavın başvuru, sınav ve sonuç tarihleri artık netlik kazandı. Adaylar, açıklanan takvime göre başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir ve sınav sürecini planlayabilir. Şimdi ise gözler sınavın yapılacağı tarihe çevrildi.

MSÜ SON BAŞVURU TAKVİMİ 2026: MSÜ başvuruları bitti mi, sınav ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
  • ABONE OL

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 MSÜ başvuru kılavuzu ile birlikte sınav sürecine dair tüm ayrıntılar belli oldu. Binlerce aday, başvuru şartları, başvuru ekranı ve sınav tarihleri hakkında bilgi sahibi olarak planlama yapabiliyor. İşte 2026 MSÜ takvimine ilişkin detaylar...

MSÜ BAŞVURULARINDA SON GÜN BELLİ OLDU!

5 Ocak 2026 itibarıyla başlayan MSÜ başvuruları, 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Başvuru yapacak adayların, sınav sürecine dair tüm detayları içeren 2026-MSÜ Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi gerekiyor.

MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş sınavı olan 2026-MSÜ, 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav öncesi adayların başvuru işlemlerini tamamlaması ve kılavuzda yer alan kurallara uygun şekilde hazırlık yapması önem taşıyor.

SINAVA İLİŞKİN DETAYLAR
Adaylar, MSÜ başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin resmi sitesinden veya mobil uygulama üzerinden yapabilecek. Başvurular 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Sınav takvimi, başvuru şartları ve diğer ayrıntılar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-MSÜ Kılavuzu'nda yer alıyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
MSÜ SON BAŞVURU TAKVİMİ 2026: MSÜ başvuruları bitti mi, sınav ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz