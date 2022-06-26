Haberler Yaşam Haberleri MSÜ TABAN PUANLARI listesi yayımlandı! Milli Savunma Üniversitesi 2022 MSÜ taban puanları ile KHO, HHO, DHO kadın - erkek puanları
Giriş Tarihi: 26.6.2022 10:57 Son Güncelleme: 26.6.2022 10:58

MSÜ TABAN PUANLARI listesi yayımlandı! Milli Savunma Üniversitesi 2022 MSÜ taban puanları ile KHO, HHO, DHO kadın - erkek puanları

MSÜ TABAN PUANLARI listesi yayımlandı! Milli Savunma Üniversitesi 2022 MSÜ taban puanları ile KHO, HHO, DHO kadın - erkek puanları

MSÜ tercih sonuçları ardından sırada MSÜ taban puanları 2022 listesi var. Askeri öğrenci temininin gerçekleşmesi için Kara Harp Okulu (KHO), Hava Harp Okulu (HHO) ve Deniz Harp Okulu (DHO) taban puanları paylaşıldı. 2022 MSÜ taban puanları erkek ve kadın için ayrı ayrı belirlendi. Öğrencilerin seçtikleri okullara yerleşmesi için son bir adım kaldı. Milli Savunma Bakanlığı PERTEM ile yapılan açıklamada sonuç bildirisi ve puanlar yer aldı. İşte, MSÜ taban puanları 2022 ile KHO, HHO ve DHO puanları…

MSÜ taban puanları 2022 listesi yayında! Milli Savunma Üniversitesi PERTEM ekranı ile duyurulan MSÜ tercih sonuçları ardından askeri öğrenci temini gerçekleşecek. Bu noktada için Kara Harp Okulu (KHO), Hava Harp Okulu (HHO) ve Deniz Harp Okulu (DHO) taban puanları aday öğrenciler tarafından araştırılıyor. MSÜ taban puanları erkek ve kadın listesi resmi internet sitesi üzerinden kontrol edilebiliyor. İşte, KHO, HHO ve DHO MSÜ taban puanları…

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2022 NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Üniversitesi 2022 tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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MSÜ TABAN PUANLARI listesi yayımlandı! Milli Savunma Üniversitesi 2022 MSÜ taban puanları ile KHO, HHO, DHO kadın - erkek puanları
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