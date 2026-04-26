MSÜ yerleştirme sonuçları tarihi: 2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Her yıl binlerce adayın başvurduğu Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sürecinde tercihlerin tamamlanmasının ardından sonuç heyecanı yaşanıyor. 2026 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri 25 Mart-24 Nisan tarih aralığında alınmıştı. Peki, tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar;
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 yılı için henüz resmi bir açıklama yapılmazken, önceki yılların takvimi dikkate alındığında sonuçların Mayıs ayı sonu ile Haziran ayı başı arasında ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, tercih sonuçlarına Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi personel temin sitesi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylara ayrıca posta ya da farklı bir yöntemle bilgilendirme yapılmayacak. Bu nedenle adayların, gelişmeleri kaçırmamak için ilgili internet adresini düzenli olarak kontrol etmeleri önem arz ediyor.