MTA Müzesi Nerede? MTA Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

MTA Müzesi, doğa ve bilim meraklılarının mutlaka ziyaret etmesi gereken alanlardan biri. Güneş sisteminden hayvanlara, taşlardan yeraltı kaynaklarına kadar çeşitli konulara yer veren müze, oldukça ilgi çekiyor. Tüm bu konulara ilgi duyan meraklılar, MTA Müzesi nerede, MTA Müzesi giriş ücreti ne kadar, müze kart geçiyor mu, MTA Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi'ne nasıl gidilir gibi konuları araştırıyor. Konu kapsamında merak edilenlere, yazımızda yer verdik.

MTA Müzesi Nerede?

MTA Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi, Ankara'nın Çankaya ilçesi, Çukurambar Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı'nda bulunmaktadır. Müze, MTA Genel Müdürlüğünce 1968 yılında kurulmuş, 2011'den bu yana yenilenen binasıyla hizmet vermektedir.

MTA Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

MTA Müzesi, ulaşım olarak oldukça kolay bir noktada bulunmaktadır. Müzeye, metro aracılığıyla MTA durağında inilerek ulaşılabilmektedir. Bunun yanı sıra, ulaşım aracı olarak otobüsü tercih etmek isteyenler, Kızılay durağından 112-2 numaralı hatta binerek, MTA durağından müzeye ulaşabilmektedir.

MTA Müzesi'ne Giriş Ücreti Ne Kadar?

MTA Müzesi'ne giriş için, müze kartı aranmıyor veya herhangi giriş ücreti alınmıyor. Müze, pazartesi günü hariç haftanın her günü 09.00-17.00 arası ziyaretçileri ağırlamaktadır.