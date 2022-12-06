Mücevher firmasından 2 milyarlık vurgun

Mücevher firması Cancri Jewellery aracılığıyla yüksek kâr vaat ederek binlerce kişinin dolandırılması olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Mağdurlardan birine 11 milyon liraya satılan taşın 100 lira değerinde sentetik taş olduğu ortaya çıktı. Ukraynalı Dmytro Pavlenko tarafından kurulan Sapphire Stone Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adlı firma, geçen yıl İstanbul, İzmit, Antalya, Trabzon ve Yalova'da Cancri Jewellery adıyla mağazalar açtı. Görkemli açılış törenlerinde mankenlere yer verildi. 5 yıldızlı otellerde davetler organize edildi. Mankenlerle defile düzenlendi, katılımcılara hediyeler verildi.Pırlanta, zümrük, safir, mozanit, kristal, altın gibi değerli yatırımların satın alınmasından kâr vaat ederek yatırımcı toplayan firmanın 'ponzi' sistemine kısa sürede on binlerce yatırımcı dahil oldu. Para yatırmaya başlayan yatırımcılar bununla kalmayıp tanıdıklarını sisteme dahil etti. 110 bin kişinin kaydolduğu sistemde geçen haziranda aniden ödemeler durduruldu. Binlerce yatırımcı mağdur oldu. Şirketin şubeleri kapılarına kilit vururken, yatırım yapan ve mağdur olan vatandaşlar ise yetkililere ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. 5 yıldızlı otellerde toplantı yaparak 'güven' kazanan, değerli taşlar satarak 110 bin kişiden 100 milyon dolara (Yaklaşık 2 milyar TL) yakın para toplayan firmaya yönelik şikâyetlerin ardı arkası kesilmedi.Ponzi sistemiyle sisteme kaydolanlara yüksek kazanç vaadiyle para toplayan, sonrasında bir anda ödemeleri keserek sırra kadem bastığı belirtilen firmaya sadece işadamı S.Ö. bir tanıdığı aracılığıyla tanıştığı sisteme yüzde 20-30 oranlarda kâr beklentisiyle farklı tarihlerde 10 milyon 252 bin lira kaptırdı. Değerli olduğu söylenerek kendisine verilen zümrüt, safir, mozanit, kristal ve pırlantaya benzer taşlardan şüphelenen işadamı soluğu Bağdat Caddesi'ndeki şubede alınca burada yaklaşık 200 mağdurla karşılaştı. Y.Ö. isimli yatırımcının ise aynı yalanlara kanarak 11 milyon lira kaptırdığı, kendisine 11 milyon lira karşılığında satılan 'değerli taşın' Türkiye Gemoloji Laboratuvarı'nın incelemesi sonucu 5 dolar değerinde sentetik olduğu ortaya çıktı.Şirketin Bağdat Caddesi şubesi yöneticileri Sena S. ve yabancı ortağı Kadryber E. tutuklandı. İki şüpheli, beyanlarında kendilerinden şikâyetçi olan vatandaşların paralarını ödemek istediklerini, bankaya konulan blokaj nedeniyle ödeme yapamadıklarını ve mağdurlara bonus adı altında ödeme yaptıklarını ifade ederek tahliye edilmelerini istedi. Vatandaşların mağduriyeti sürüyor. İnternet siteleri mağdurların şikâyetleriyle dolup taştı. Paralarını kaptıran yüzlerce vatandaş, dolandırıldıkları iddiasıyla şirketten şikâyetçi olmaya devam ediyor.