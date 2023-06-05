Mucize ameliyat anneyi ve Gülperi’yi hayata bağladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Meral ve Recep Durmuş çifti, çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanırken bir sürprizle karşılaştı. Uzm. Dr. Ahmet Hasan Ergin, rutin gebelik kontrolüne gelen annenin karın içindeki aort damarının geniş ve patlamaya yakın olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Meral Durmuş, Konya Şehir Hastanesi'nde 10 gün kalp-damar cerrahisi kliniğinde kontrol altında tutuldu. Gebeliğin 27. haftasında kadın doğum uzmanı tarafından ameliyata alınan Durmuş, Gülperi bebeği dünyaya getirdi.Doğumun ardından hiç zaman kaybedilmeden Durmuş, kalp ve damar cerrahisi ekibi tarafından ameliyata alındı. Aort damarı yapay damarla değiştirilen Durmuş yeniden hayata tutundu. Ameliyatla ilgili bilgi veren Uzm. Dr. Ahmen Nihat Baysal, "Ender rastlanan bir vaka. Bebek alındıktan sonra kanama durmadı. Ankara'dan getirttiğimiz bir cihazla hastanın vücudundaki kanı alıp, temizleyip geri verdik. Kan hiç boşa gitmedi. Hem çocuğumuz hem de annesi çok iyi durumda" dedi.