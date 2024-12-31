‘Mucize anne’nin hayatı film oluyor

Konya'da Şeyma Öztürk'e henüz 12 yaşındayken dünyada ender rastlanan "adenozin deaminaz" (ADA) eksikliğine bağlı "ağır kombine immün yetmezlik" hastalığı tanısı konuldu. Öztürk, 2018 yılında evlendi ve hamile kaldı. Doktorların hamileliğinin devam etmesi durumunda ölüm riski olacağını söylemesine rağmen Öztürk, 2019'da Kadir Alp adını verdikleri bebeğini dünyaya getirdi. Şeyma Öztürk, ADA hastalarından dünyada hamile kalıp doğum yapan ikinci kişi olarak kayıtlara geçti.

Şeyma Öztürk'ün hastalıkla mücadelesi ve azmi Amerikan prodüksiyon şirketinin de dikkatini çekti. Konya'ya gelen ekip hem Öztürk ile hem de çocukluğundan bu yana tedavisinin yapıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Çocuk İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner ve Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Reisli'nin de görüşlerine yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Ecast Productions tarafından çekilen filmle tüm ADA enzim eksikliğine bağlı ağır kombine immün yetmezlik hastalarına örnek olması ve farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Şeyma Öztürk yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Teşhisten sonra doktorlara güvendik. Geç tanı konulduğu için akciğerlerimde sıkıntı kaldı. Bu sıkıntıya da alıştım. Yaşamaya devam ediyoruz."

BİR PROBLEM YAŞAMADIM

Hamilelik süreci ve sonrasında yaşadıklarını da anlatan Öztürk, "Gebelik sürecinde de hiçbir problem yaşamadım. Çok rahattı. Hamilelik sürecinde hastalığımın bana kattığı herhangi bir olumsuzluk yaşamadım" diye konuştu. Kendisi gibi hastalıkla mücadele edenlere de seslenen Öztürk, "Kendilerini çok iyi korusunlar ve hayattan hiçbir zaman kopmasınlar. Hayat bir şekilde devam ediyor. Onunla yaşamayı öğrensinler" dedi.