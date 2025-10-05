Mucize bebekler sahneye çıktı

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Uterus Nakli Kongresi sona erdi. Kongrenin kapanış oturumuna dünyada ilk rahim nakli yapılan Derya Sert oğlu "Ömer Özkan" ile ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem ise kızı "Özlenen" ile sahneye çıkarak deneyimlerini anlattı. Prof. Dr. Ömer Özkan'ın yönettiği "Hastaların Deneyimleri" başlıklı son oturumda konuşan Derya Sert, "Nakil olalı 15 yıl oluyor. 9 yıl sonra yavrumuza kavuştuk. Gül vakti geldiği zaman açarmış, biz de o vakti bekledik" dedi. Havva Erdem ise, "Dilerim ki bizden sonra bekleyen tüm kadınlar da bu mutluluğu yaşarlar" diye konuştu.