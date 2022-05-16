Mucize doğum! 30 yaşında menopoza girdi, 34 yaşında anne oldu





Yumurtası azalmış, AMH dediğimiz yumurtalık rezervi testi düşük olan, yumurtalık boyutları menopoz seviyesinde küçülmemiş, düzensiz de olsa adet kanaması gören, 40 yaş altı kadınlarda tüp bebekte fazladan yumurta elde etmekte yararı olabiliyor. Tüp bebek işlemi gibi narkoz altında anne adayına iğne yardımı ile PRP yumurtalıklar içine enjekte ediliyor. Trombosit içindeki büyüme faktörleri eğer yumurtalık içinde yumurta kaldı ise onları büyümeye zorlamakta ve yüzde 10-15 hastada fazladan yumurta elde etmekteyiz. Tabi PRP bir kök hücre tedavisi değil. Rezervde yumurta kaliteli ise onu büyütmekte, kalitesiz ise onu büyütmektedir. Halen bilimsel deneme ve araştırma konusu olan PRP bir grup hastanın 40 yaş üstünde bile gebe kalabilmesi için umut ışığı olmuştur."