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Giriş Tarihi: 15.2.2023

Mucize kurtuluşların ilk şahitleri

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Mucize kurtuluşların ilk şahitleri
Depremin vurduğu Hatay'da günün 24 saati nöbet tutan acil sağlık hizmetleri personeli, tehlikelere ve soğuk havaya rağmen görevlerini fedakârca yürütüyor. Onlar acının merkezinde zamana karşı yarış veren mucize kurtuluşların ilk şahitleri. 112'de görev yapan paramedik ve ambulans şoförleri yaşadıklarını anlattı:
Ambulans şoförü Selcan Şahin: "Pazartesi buradaydık. İlk olarak 96. saatte kurtarılan 10 yaşında bir kız çocuğumuz vardı. Maalesef sol kol ampüteyle hayatta kalabildi. Sonrasında 135. saatte 8 yaşında bir kız çocuğumuz... Enkazda bir anne doğum yapıyordu. Sahra Hastanesi'nde doğumu yaptırdık. İkisi de sağlıklı. Doğumu yaptıran hemşirenin ismini koydu: Yasmin. Gözlerindeki o pırıltıyı, ışıltıyı anlatamam. Araba kasise girip hasta "ah" dediği zaman sanki benim kaburgalarım batıyor.



Paramedik Fevzi Bakal: 130'uncu saatte Buse diye bir arkadaşımızı çıkardık. Nasıl olduğunu ve enkaz altında neler yaptığını sorduğumda, gece su içtiğini, yemek yediğini söyledi. Genel durumu gayet iyiydi. Onun arkasından babası Recep Amca'yı çıkardık. Onun da genel durumu gayet iyiydi. Recep amcayla da epey bir sohbet ettik. O da aynı şekilde karnı tok olduğunu ve su içtiğini söyledi.



Hakan Eryiğit: 4 gün sonra ayakkabılarımı çıkarıp çoraplarımı değiştirebildim. İlk 4 günde neredeyse hiç uyumadık. Sürekli alanda ve sürekli enkazdaydık. Bir vatandaşımız için bir fazla müdahale ne yapabiliriz diye arkadaşlarımızla sürekli mücadelesini verdik.

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Mucize kurtuluşların ilk şahitleri
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