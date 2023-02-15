Mucize kurtuluşların ilk şahitleri

Depremin vurduğu Hatay'dagünün 24 saati nöbettutan acil sağlık hizmetleripersoneli, tehlikelere vesoğuk havaya rağmen görevlerinifedakârca yürütüyor.Onlar acının merkezinde zamanakarşı yarış veren mucize kurtuluşlarınilk şahitleri. 112'de görevyapan paramedik ve ambulansşoförleri yaşadıklarını anlattı:"Pazartesi buradaydık. İlk olarak 96.saatte kurtarılan 10 yaşında bir kız çocuğumuz vardı. Maalesefsol kol ampüteyle hayatta kalabildi. Sonrasında 135. saatte 8yaşında bir kız çocuğumuz... Enkazda bir anne doğum yapıyordu.Sahra Hastanesi'nde doğumu yaptırdık. İkisi de sağlıklı. Doğumuyaptıran hemşirenin ismini koydu: Yasmin. Gözlerindeki o pırıltıyı,ışıltıyı anlatamam. Araba kasise girip hasta "ah" dediğizaman sanki benim kaburgalarım batıyor.130'uncu saatte Buse diye bir arkadaşımızıçıkardık. Nasıl olduğunu ve enkaz altında neler yaptığınısorduğumda, gece su içtiğini, yemek yediğini söyledi.Genel durumu gayet iyiydi. Onun arkasından babası RecepAmca'yı çıkardık. Onun da genel durumu gayet iyiydi.Recep amcayla da epey bir sohbet ettik. O da aynı şekildekarnı tok olduğunu ve su içtiğini söyledi.4 gün sonra ayakkabılarımı çıkarıpçoraplarımı değiştirebildim. İlk 4 günde neredeysehiç uyumadık. Sürekli alanda vesürekli enkazdaydık. Bir vatandaşımıziçin bir fazla müdahale neyapabiliriz diye arkadaşlarımızlasürekli mücadelesiniverdik.