Haberler Yaşam Haberleri ‘Mucize’ nakille dördüncü doğum günü
Giriş Tarihi: 24.06.2026

‘Mucize’ nakille dördüncü doğum günü

4 yıl önce yediği mantardan zehirlenip karaciğeri iflas eden ve kadavradan nakille hayata dönen Nisanur Yavuz, ikinci hayatının 4’üncü doğum gününü kendisini yaşama döndüren doktorları ile kutladı.

‘Mucize’ nakille dördüncü doğum günü
  • ABONE OL

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Yavuz ailesi, 13 Temmuz 2022'de ormandan topladığı kızıl mantarı, mangalda pişirdi. Aileden yaklaşık 15 kişi, bu mantardan yedi. Yemeğin ardından 2 yetişkin ve ailenin 5 yaşındaki küçük kızı Nisanur Yavuz zehirlendi. Diğer aile bireyleri kusma ve ishal şikayetlerinin ardından başvurdukları hastanede tedaviyle sağlığına kavuştu. Ancak Nisanur'un yaşının küçük olması ve bağışıklık sisteminin gelişmemiş olması nedeniyle durumu ağırlaştı. İlk olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Nisanur, buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, daha sonra Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

'Acil karaciğer' bağışı talep edilen küçük kız için, Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen Asel Hafsa İnal'ın (2) karaciğeri Bursa'ya getirildi. 24 saatten az bir ömrü kalan Nisanur, 15 Temmuz'da acil ameliyata alınarak nakil gerçekleştirildi. 1,5 ayda içinde organ nakli, anjiyo ve damar yenileme olmak üzere 6 ameliyata giren, taburcu olmasının ardından herhangi bir hastalığa yakalanmaması için doktorlarının 6 ay takip ettiği Nisanur, normal yaşamına geri döndü. Naklin üzerinde geçen 4 yılda, düzenli doktor kontrolü devam eden küçük kız, hayatının 9'uncu, yeni yaşamının 4'üncü yaşını da kendisini hayata döndüren doktorları ile birlikte Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde mum üfleyip, pasta keserek kutladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BURSA #İNEGÖL #KONYA #İNEGÖL DEVLET HASTANESİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Mucize’ nakille dördüncü doğum günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA