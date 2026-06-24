‘Mucize’ nakille dördüncü doğum günü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Yavuz ailesi, 13 Temmuz 2022'de ormandan topladığı kızıl mantarı, mangalda pişirdi. Aileden yaklaşık 15 kişi, bu mantardan yedi. Yemeğin ardından 2 yetişkin ve ailenin 5 yaşındaki küçük kızı Nisanur Yavuz zehirlendi. Diğer aile bireyleri kusma ve ishal şikayetlerinin ardından başvurdukları hastanede tedaviyle sağlığına kavuştu. Ancak Nisanur'un yaşının küçük olması ve bağışıklık sisteminin gelişmemiş olması nedeniyle durumu ağırlaştı. İlk olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Nisanur, buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, daha sonra Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

'Acil karaciğer' bağışı talep edilen küçük kız için, Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen Asel Hafsa İnal'ın (2) karaciğeri Bursa'ya getirildi. 24 saatten az bir ömrü kalan Nisanur, 15 Temmuz'da acil ameliyata alınarak nakil gerçekleştirildi. 1,5 ayda içinde organ nakli, anjiyo ve damar yenileme olmak üzere 6 ameliyata giren, taburcu olmasının ardından herhangi bir hastalığa yakalanmaması için doktorlarının 6 ay takip ettiği Nisanur, normal yaşamına geri döndü. Naklin üzerinde geçen 4 yılda, düzenli doktor kontrolü devam eden küçük kız, hayatının 9'uncu, yeni yaşamının 4'üncü yaşını da kendisini hayata döndüren doktorları ile birlikte Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde mum üfleyip, pasta keserek kutladı.