Mudanya Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Bursa Mudanya’da Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Merkezde Ne Yapılır?

Mudanya gezilecek yerler arasında birçok önemli gezi noktası vardır. Bunun yanında Mudanya'da ne yapılır konusunda çeşitli aktivitelerden bahsetmek mümkün olabilir. Mudanya'da gezilecek sokaklar hem tarihi hem de görsel özellikleri ile öne çıkar. Mudanya ve çevresinde görülebilecek birçok lokasyon örnek verilebilir. Yazın ve kışın Bursa Mudanya'da gezilecek ve fotoğraf çekilecek yerler nereler, merkezde ne yapılır sorularının tüm yanıtlarını sizler için paylaştık.

Mudanya Gezilecek Yerler

Tatil zamanlarında Bursa'yı ziyaret eden kişilerin merak ettiği ilçelerin başında Mudanya gelir. Mudanya son derece ilgi çeken özellikleri ile öne çıkar. Temiz havası, güzel plajları ve deniz manzarası ile sevilen lokasyonlar arasındadır. İstanbul'a yakın olduğundan çok ziyaretçi çeker. Mudanya'da özellikle görmeniz gereken yerler arasında şuralar yer alır:

Tirilye- Zeytinbağı

Kumyaka

Yıldıztepe

Baş Melekler Kilisesi

Dereköy Kilisesi

Apostoloi Kilisesi

Dündar Evi Kilisesi

Gibi birçok farklı gezilecek noktadan bahsedilebilir.

Mudanya Ne Kadar Zamanda Gezilir?

Mudanya gezilecek birçok noktaya sahip olan ilçeler arasında yer alır. Bu nedenle bir günde gezilmesi zor bir ilçedir. İki ya da üç gün ilçede konaklamak her yeri kolaylıkla görmek için yeterli bir süredir. Mudanya tarihi yerlerinin fazla olması özellikle dikkati çeken yönlerinden biridir.

Mudanya Merkezde Neler Yapılır?

Mudanya'da ziyaretçilerin yapabilecekleri birçok aktivite bulunur. Mudanya'nın fotoğraf çekimine uygun sokaklarında dolaşmak en çok tercih edilen aktivitelerden biridir. Yöresel lezzetleri keşfetmek yapılabilecekler listesinin ilk sırasında yer alır. Müzeler ve tarihi yerler gezilebilir. Mudanya'da Bağbozumu Şenliğine denk gelinmiş ise lezzetli üzümlerin tadına bakılabilir. Kara İncir Şenliği'ne katılmak mümkün olabilir. Her sene düzenlenen şenliklere şehir dışından da yüzlerce kişi katılır.