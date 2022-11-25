Mudanya Plajları ve Koyları - Bursa Mudanya’da Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar

Tarihi ahşap yapılar ile dolu sokakları ve masmavi suları ile Mudanya koyları, ziyaretçiler için harika bir tatil deneyimi sunar. Tarihi ve doğal güzelliklerin birleştiği konumlardan olan Mudanya plajları ile de büyüler. Çok sayıda gezilecek yeri bulunan Mudanya'nın en güzel koyları, tatilcilerin unutulmaz bir deneyim yaşamasını sağlar. Mudanya'da denize girilecek yerler, şehrin gürültüsünden kaçanlar için idealdir. Peki Mudanya'da gezilecek koylar nelerdir? Mudanya'nın ünlü yerleri nerelerdir?
Bursa'nın Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan bir ilçesi olan Mudanya, İstanbul'dan ve çevre şehirlerden gelen yolcu teknelerinin uğradığı limanlardan biridir. Osmanlı mimarisinin en nadide örneklerine sahip rengarenk evleri ve deniz manzarasına bakan restoranları ile eski ve yeninin iç içe geçtiği bir ilçedir. Mudanya'ya, İstanbul'dan gitmek oldukça kolaydır. Feribot seferleri ile 1,5 saat içinde varmak mümkündür. Bursa merkezi ile arasındaki mesafe 30 km'dir. Bu şirin ilçeyi gezmek isteyenlerin en az 2 gününü ayırması kâfidir. Özellikle yaz aylarında çok sayıda insan tarafından ziyaret edilen Mudanya Sahili'nde, Kurtuluş Savaşı'nda "Mudanya Mütarekesi"nin imzalandığı Mütareke Evi bulunur. Aynı zamanda, pek çok koy ve plajı vardır. Bunlar arasında aşağıdakiler bulunur.
Kumyaka Halk Plajı
Burgaz Altınkum Plajı
Eşkel Plajı
Kızılay Kampı
Eğerce Sahili
Paşa Beach Club
Kumyaka Halk Plajı
Burgaz Halk Plajı
Mudanya Sahili
Trilye Sahili
Mesudiye (Ayazma) Halk Plajı
Korsan Liman Koyu
Alışveriş yapmak için ana cadde ilk gidilmesi gereken bir yerdir. Mudanya Sahili'ne yakın küçük bir park, Ateşkes Evi, güzel kafeler ve terasları ile çevrili göz alıcı bir meydan bulunur. Buradan, batı yönüne devam ederek tarihe doğru bir yolculuğa çıkmak mümkündür. Bazıları yıpranmış olmasına rağmen çekiciliğini ve güzelliğini koruyan eski evler mutlaka görülmelidir. Rumların zamanından kalma tarihi kiliseler, Mudanya'nın çok kültürlü yapısını anlamayı sağlar. İlçe düşünüldüğü kadar büyük değildir ve zamanı olanlar bir günde rahatlıkla gezebilir. Deniz kenarındaki restoranlarda, hafif rüzgarı eşliğinde yöresel tatlar denenebilir. Mezeleri, taze deniz ürünleri ve et yemekleri muhteşemdir. Mudanya'da görülmesi gereken en ünlü yerler ise aşağıdakilerdir.
Mütareke Evi Müzesi
Taş Mektep
Eski Camii
Tekke-i Cedid Merkez Camii
Tahir Paşa Konağı
Baş Melekler Kilisesi
Apostoloi Kilisesi
Dündar Evi Kilisesi
Dereköy Kilisesi
Kumyaka
Yıldıztepe
Tirilye