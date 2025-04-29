Müdür Aktaş’tan emekli polis çifte vefa ziyareti

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 1992 yılında emekli olan başkomiser Mehmet Önsoy ve eşi emekli polis memuru Serpil Önsoy'u ziyaret ederek, yıllarca büyük bir özveriyle hizmet veren değerli isimlere vefasını gösterdi.

Ziyaret sırasında, Fahri Aktaş, Önsoy çiftinin teşkilata olan uzun yıllar süren hizmetlerine ve bu süreçteki özverili çalışmalarına vurgu yaptı. Aktaş, başkomiser Mehmet Önsoy'un, görevde bulunduğu yıllarda polis teşkilatına sağladığı katkıların, teşkilatın temellerine ne kadar önemli bir etki yaptığına dikkat çekti. Ayrıca, Serpil Önsoy'un da görev süresince büyük bir özveriyle teşkilata hizmet verdiğini belirtti.

Ziyaretin sonunda Aktaş, "Teşkilatımızın temellerini atan ve ona yön veren tüm emekli meslektaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, bu geleneği yaşatmaya devam edeceğimizi vurguluyorum." dedi. Aktaş, polis teşkilatının geçmişine olan saygının ve vefanın, teşkilatın bugününü ve yarını için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.