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Giriş Tarihi: 25.3.2025 12:08

Müebbet ve 23 yıl hapisle aranıyordu... Firari Abdullah Çokkaynar saklandığı villada yakalandı!

Konya'da Abdullah Çokkaynar, 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından hakkında müebbet ve 23 yıl hapisle cezalandırıldı. Açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra firar eden Çokkaynar, saklandığı villada yakalandı!

DHA
Müebbet ve 23 yıl hapisle aranıyordu... Firari Abdullah Çokkaynar saklandığı villada yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 ay önce hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra dönmeyip firar eden ve hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından müebbet ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdullah Çokkaynar'ın bulunması için çalışma başlattı.

Polis, yakalanmamak için sürekli adres değiştiren Çokkaynar'ın, Kozağaç Mahallesi Bilgehan Sokak'ta oğluna ait villada saklandığını belirledi. Gerçekleştirilen operasyonda, 3 metre yüksekliğinde bahçe duvarından atlayıp villaya giren polis, şüpheli Çokkaynar'ı yakaladı.

Abdullah Çokkaynar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Müebbet ve 23 yıl hapisle aranıyordu... Firari Abdullah Çokkaynar saklandığı villada yakalandı!
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