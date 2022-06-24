Müfettiş Nasıl Olunur? Müfettiş Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir Ve Aranan Nitelikler Neler?

Müfettiş mesleği otoritesi ve teftiş etme yetkisi olunan bir meslek olduğun için ilgi çekici gelmektedir. Müfettiş olmak isteyenler belirli eğitim derecelerinden geçerek ve belirli özel şartları tamamlayarak açıklanan müfettiş ilanlarına başvurabilmektedirler. Neredeyse her kurumun müfettişe ihtiyacı vardır. Bu yüzden popüler meslek grupları arasında yer almaktadır. Nasıl müfettiş olunur? Detaylı şekilde ele aldık. Müfettiş olma şartları nelerdir, kimler olabilir ve aranan nitelikler nelerdir? İşte yanıtı…

Müfettiş Nasıl Olunur?

Müfettiş olmak için önce İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği'ne göre ilgili meslek grubunun eğitimini veren bölümlerden mezun olmanız gereklidir. Bu meslek için özellikle eğitim veren bir bölüm bulunmadığını hatırlatalım. İş müfettişi olmak için eğitimin yanında yerine getirilmesi gereken şartlar vardır. Bu şartları aşağıdaki konu başlığında bulabilirsiniz.

Müfettiş Olma Şartları Nelerdir?

35 yaşını doldurmamış olmak,

İş Müfettişi Yardımcılığı sınavına giriş yapmak,

Sınav sonrası İş Müfettişi Yardımcısı olarak göreve başlamak,

3 yıl yardımcı olarak çalışmak,

Çalışma notları ortalaması en az 70 olmak,

Yeterlilik sınavına girmek ve yazılı/sözlü sınavdan geçmek.

Fahri Müfettiş Nasıl Olunur?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az kırk yaşında olmak,

Yüksekokul mezunu olmak,

En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak gerekiyor.

Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması, Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak gerekiyor.

Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaktır.

Vergi Müfettişi Nasıl Olunur?

Kamu Personel Seçme Sınavında Maliye Bakanlığının belirttiği sınav notunu kazanmak.

Sınav tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Askeri yükümlülüğü bulunmamak

Akli melekeleri yerinde olmak

Zimmet, rüşvet, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak

Vergi Müfettişi Yardımcısı görevinde 3 yıl çalışmış olmak

Bakanlık tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınava girmek ve Vergi Müfettişine yükselmek

Banka Müfettişi Nasıl Olunur?