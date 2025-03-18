Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı Yeşil Çimen Camisi’nde çocuk şenliği düzenledi

Camide teravih namazının kılınmasının ardından çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Hacivat-Karagöz gösterisini izleyen çocuklara hediyeler verildi, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

AİLELERDE ÇOCUKLARI İLE BİRLİKTE AKTİVİTELERİ İZLEDİ

Türkiye Diyanet Vakfı İl Şube Yöneticisi Mehmet Fatih Sönmez, İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi olarak bu sene mobil ikram araçlarıyla farklı ilçelerde iftarlık dağıttıklarını anlattı. Sönmez, bu kapsamda bugün Bayrampaşa'da olduklarını ve bu programı icra ettiklerini kaydederek, "Her hafta bunu yapmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Üsküdar'da olacağız. Çocuklar da çok mutlu oldu." dedi.

Yeşil Çimen Camisi'nde görevli Ebubekir Babacan da bu tür programları sürekli yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Cami çocuk buluşmalarına çok önem veriyoruz. Çocuklarımıza camiyi sevdirmek ve alıştırmak, kültürel, mukaddes değerlerimizi onlara anlatmak adına bir araya geliyoruz. 'Camide hayat' diyoruz. Herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

"HER ZAMAN OLSUN İSTERİZ"

Şenliğe babasıyla birlikte katılan çocuklar düzenlenen etkinlikte eğlendiklerini ve sosyal aktivitelerini arttırdıklarını söylediler. Baba Yasin Ersin bu tarz etkinlikleri, çocukların camiye kazandırılması açısından çok önemli bulduklarını belirterek, diğer camilerde de benzer etkinliklerin olmasını istediklerini söyledi.