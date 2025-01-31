Müge Anlı gündeme getirmişti: Cengiz’i eski karısının sevgilisi boğmuş

Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan Cengiz Karademir (48), 2019 yılında evinde ölü bulundu. Doğal yollardan öldüğü düşünülen Karademir, yapılan işlemlerin ardından toprağa verildi. Olaydan yaklaşık 1 yıl sonra Karademir'in boşandığı eşi Emine Uçar, evini satıp sevgilisi Şeyhmus Aslantaş ile Karabük'e taşındı.

Olayın üzerinden 5 yıl geçtikten sonra Karademir'in 4 çocuğu, babalarının ölümünün ardındaki sır perdesinin aralanması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Karademir kardeşler, babalarının, annelerinin sevgilisi Şeyhmus Aslantaş tarafından öldürüldüğünü, bunu da yayına katılmayan kardeşleri Naime'nin itiraf ettiğini iddia etti. Bunun üzerine yayına katılan Naime de cinayeti itiraf ederek, "Bana verdikleri uyku ilacını babama içirdim, tam uyumamıştı. Şehmuz yastıkla boğmaya çalıştı, bana da çırpınmaması için ayaklarına bastırmamı söyledi. Ben ağlamaya başlayınca korkup bıraktı. Bu sırada annem ise anneannemlerdeydi. Şehmuz ağladığım için bana çok kızdı. 2-3 gün sonra aynı haptan bir tane daha verdi. Bu kez çayına koydum. Teravihe gitmek için evden çıkarken Şehmuz geldi. O girdi, ben çıktım. Daha sonra Şehmuz anlattı, ben kapıyı sert çarparken babam uyanmış. Bir süre boğuşmuşlar. Şehmuz'da eldiven ve şapka vardı. Babam balkona çıkıp yardım istemiş ama Şehmuz geri çekmiş. Boğuşma sırasında babam bayılınca da üçlü prizin kablosuyla boğduğunu söyledi" diye konuştu.

Yayındaki itiraf üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı cinayet soruşturması başlattı. Emine Uçar ve sevgilisi Şehmuz Aslantaş gözaltına alındı. Olayla ilgili 2 saat boyunca ifade savcıya ifade veren ikili yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı. Bunun üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Cengiz Karademir'in kızı Naime Karademir, eski eşi Emine Uçar ile sevgilisi Şeyhmus Aslantaş'ın ilk ifadelerinde olay anında evde bulunmadıklarını beyan etmesine rağmen 3 şüphelinin olay saatinde evde olduğunu edilince Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan tekrar rapor talep edildi. Düzenlenen raporda Karademir'in boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Gaziantep Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul ve Karabük'te yapılan eş zamanlı operasyonda Emine Uçar, Şeyhmus Aslantaş ve Naime Karademir gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüphelilerden Naime Karademir annesinin sevgilisi olan Şehmus Aslantaş'ın babası Karademir'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Emine Uçar, Şeyhmus Aslantaş ve Naime Karademir, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.