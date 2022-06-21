Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali mi veriyor, ne zaman? Müge Anlı programı ne zaman sezona ara verecek?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gözler sezon finali tarihine çevrildi. Her gün çeşitli olayların çözülmeye çalışıldığı gündüz kuşağı programının her sene belirli tarihler aralığında yayın hayatına ara verdiği biliniyor. Bu noktada ise "Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali mi veriyor, ne zaman?" sorusu yanıt aramaya başladı. Son programda ünlü sunucu evleneceğini açıklamış ve bu açıklaması sevenleri tarafından çok konuşulmuştu. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali mi veriyor, ne zaman? İşte o tarih ve detaylar...
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Her yıl yaz döneminde bir süreliğine ekranlara ara veren programın sezon finali tarihi merak ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2022 yılı 12. sezon finali tarihi kesin olmamakla birlikte 26 Haziran 2022 Cuma günü olması bekleniyor.
MÜGE ANLI KİMDİR?
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti. 2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.
Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.[5] Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2019 yılında atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu.