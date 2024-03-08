Müge Anlı kadın polislerle bir araya geldi

8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün kadın personelleri de Emniyet Müdürlerinin eşleriyle bir araya geldikleri etkinlikte bu özel günü kutladı.

Etkinliğe İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş ile Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun eşi ATV'nin sevilen yüzü Müge Anlı Yüzbaşıoğlu'da katıldı. Kadın personellerle bir araya gelen müdür eşleri samimi sohbetlerle kadınlar gününü kutladı.

8 Mart Kadınlar gününe özel düzenlenen etkinliğe Asayiş Şube Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Betül Tuğcu ve büro personelleri de eşlik etti.