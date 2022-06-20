Müge Anlı Muhammet Burhan olayı cinayeti çözüldü mü, katil kim? Olay nedir, nasıl oldu, Muhammet Burhan’ın katili kim, bulundu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konusu işlenen Muhammet Burhan cinayeti son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Muhammet Burhan'ın akrabaları ve arkadaşları bu cinayetin çözülmesi için günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oluyor. Öte yandan programın izleyenleri olayla ilgili tüm ayrıntıları merak ediyor. Peki, Müge Anlı Muhammet Burhan olayı nedir, cinayet çözüldü mü, katili kim? İşte tüm detaylar...
MUHAMMET BURHAN OLAYI NEDİR?
Amasya Aksalur köyünde 16 Ağustos 2021 tarihinde öldürülen 27 yaşındaki iki çocuk babası Muhammet Burhan cinayetinde düğüm çözülüyor.
Olayla ilgili araştırma devam ediyor.
Muhammet Burhan'ın akrabaları ve arkadaşları bu cinayetin çözülmesi için günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oluyor.
Ortaya çıkarılan tanıklar ve iddialar sonrasında Muhammet Burhan cinayetine yönelik olarak genişletilen soruşturma kapsamında 9 görgü tanığı daha ifadeye çağrıldı.
Muhammet Burhan'ın öldürüldüğü gün Selami Şen'i olay yerinde bizzat gördüğünü söyleyen Ömer Uğur da ifade verenler arasındaydı.
NE OLMUŞTU?
Amasya Aksalur köyünde 16 Ağustos 2021 tarihinde öldürülen 27 yaşındaki iki çocuk babası Muhammet Burhan cinayete kurban gitti.
Amasya'nın Aksalur köyünün sakinleri, Yeşilırmak kıyısından gelen silah sesini duyunca durumu jandarmaya bildirdi. Merkeze bağlı Aksalur köyünde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, köye yaklaşık 500 metre uzaklıkta Yeşilırmak'ın kıyısında silah sesi duyan köylüler durumu jandarmaya haber verdi.
Sesin geldiği alanda yapılan aramada yerde bir şahsın hareketsiz halde yattığı görüldü. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede silahla başından vurulduğu tespit edilen kişinin 27 yaşındaki Muhammed Burhan olduğu belirlendi.
Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Burhan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Deniz Bey, yapılan test sonrası üzerinde barut izlerine rastlandığı için tutuklandı.
Cinayet günü için verdiği ifadesinde Aysel Hanım'a salça götürdüğünü söylemiş. Ancak sonrasında Aysel Hanımın ifade değişikliği yapması ile Deniz Bey serbest bırakılmış.
Esra Hanım ve eşi Deniz Bey de cinayetin şüphelilerinin Muhammet'in eşi Fatma ve sevgilisi Selami olabileceğini belirtilmişti.